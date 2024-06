Bombe in Steiermark im Auto der Ex gefunden

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, war die Bombe an einer anderen Stelle als vom Verdächtigen angegeben hinter einem Verbau im Wagen versteckt. Erst am Freitag wurde über den 55-Jährigen in der Justizanstalt Graz-Jakomini die Untersuchungshaft verhängt. Er hatte zuvor gestanden, die Sprengsätze bei den Zeugen Jehovas platziert zu haben.