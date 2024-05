Graz: Jehova-Bomber kommt in Untersuchungshaft

Über den 55-jährigen, steirischen Bombenbauer ist am Freitag in der Justizanstalt Graz-Jakomini die Untersuchungshaft verhängt worden. Er hat gestanden, Sprengsätze bei den Zeugen Jehovas platziert zu haben. Laut Hansjörg Bacher von der Staatsanwaltschaft Graz bestehe Tatbegehungs- und Ausführungsgefahr. In zwei Wochen wird die Verlängerung der U-Haft überprüft. Bei den Ermittlungen indessen gab es am Freitag keine wesentlich neuen Erkenntnisse.