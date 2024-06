Adele-Ausraster: „Bist du völlig bescheuert?“

Popstar Adele hat einen homophoben Fan bei einem ihrer Konzerte in Las Vegas in die Schranken gewiesen. Während ihrer „Weekends With Adele“-Show im Caesars Palace sprach die Sängerin leidenschaftlich über die LGBTQ+-Community, für die sie sich schon seit Jahren starkmacht. Ein Zuschauer unterbrach die Sängerin, schrie ihr zu: „Pride ist scheiße.“