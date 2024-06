Mit KronePLUS den 90er von Donald Duck feiern!

„Ein Held in allen Lebenslagen“

Jörg Risken und Wolf Stegmaier, führende Köpfe bei Egmont, betonen Donalds einzigartige Mischung aus Charisma, Tollpatschigkeit und Herzlichkeit, die ihn so unverwechselbar machen. „Er ist ein Held in allen Lebenslagen, der schlagartig und nachhaltig die Herzen aller Comicfans erobert hat", sagt Buch-Verleger Wolf Stegmaier.