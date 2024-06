„Für mich das bisher verrückteste Abenteuer“

Der Tennengauer wird erstmals am rund 5000 Kilometer langen Radmarathon, der die Teilnehmer von der West- an die Ostküste der USA führt, teilnehmen. Seit gut einer Woche ist er mit seinem Vater in Kalifornien, um sich in der Wüste zu akklimatisieren. Der offizielle Startschuss erfolgt am 11. Juni. Ein Dutzend Betreuer soll dafür sorgen, dass es Meierhofer während des Rennens an nichts fehlt. Für den großen Traum greift er tief in die Tasche – ein Budget von 50.000 bis 60.000 Euro ist einkalkuliert, allein die Startgebühr verschlingt 5000 Euro. Die Kosten für die Betreuer übernimmt Dominik. „Sie könnten ja auch mit ihren Liebsten auf Urlaub fahren“, scherzt er. „Nach diesem Projekt werden sie ihn brauchen.“