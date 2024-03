Hödlmoser: „Es ist echt hart zum Mitfahren“

Für das Welser Team Felt Felbermayr ist die Radsportsaison 2024 so richtig losgegangen. Mit dabei: Ex-Mountainbiker Dominik Hödlmoser. Nach zwei Tagesrennen in den kroatischen Urlaubsorten Umag und Porec bestritt der Plainfelder von Donnerstag bis Sonntag in Istrien seine erste Tour.