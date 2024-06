Riccardo Zoidl Gesamtsieger der Tour of Malopolska

Der 36-Jährige aus der Welser Felt-Mannschaft gewann am Sonntag die dritte und letzte Etappe mit der Bergankunft in Przehyba (126 km) 23 Sekunden vor dem Ungarn Marton Dina. Damit setzte sich Zoidl vor Dina auch an die Spitze der Gesamtwertung. Dritter wurde der für den Hrinkow-Rennstall fahrende Deutsche Jonas Rapp.