Swiatek unerbittlich – Sieg in nur 40 Minuten!

„Ein seltsames Match“

In nur 40 Minuten, dem kürzesten Match ihrer Karriere, siegte Swiatek 6:0, 6:0, machte 48 Punkte gegenüber nur 10 auf Seiten der Russin. „Das war ein echt seltsames Match“, wusste auch Swiatek gar nicht, was da passiert war. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sie dieses seltene Kunststück in Roland Garros schaffte. Bereits im Vorjahr hatte sie die Doppel-Null an die Chinesin Wang Xinyu verteilt, insgesamt schaffte sie das bereits fünf Mal in ihrer Karriere.