Hobby-Künstler (53) bei Metallexplosion verletzt

In Frohnleiten erlitt ein 53-Jähriger am Samstagabend Verbrennungen an Oberkörper, Hals, Gesicht und sogar den Augen. Er hatte Aluminium zum Schmelzen gebracht, um daraus Kunstobjekte zu formen, als es zur Metallexplosion kam. Der Rettungshubschrauber Christophorus 17 flog ihn ins LKH Graz.