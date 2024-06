Meister hält zum Abschied von Urgestein die Klasse

Doppelte Feier in Hallein

Mehrfach Grund zu jubeln hatte derweil Hallein. Die Salinenstädter fügten Bramberg als erste Mannschaft nach zehn Spielen ohne Niederlage wieder eine ebensolche zu. Ein Eigentor von Jakob Nindl und ein Konter von Vurbic machten alles klar – 2:0. Danach siegte die 1b der Tennengauer gegen Großgmain mit 6:0 und sicherte sich den Titel samt Aufstieg in der 2. Klasse Nord B. „Jetzt darf ich mir auch mal zwei, drei Bier genehmigen“, jubelte Sportchef David König im Rahmen der Feier samt selbst gefertigtem Teller, T-Shirts und allem, was zu einer Meisterfeier dazu gehört.