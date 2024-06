„Es kommt zu einem Showdown in Ostrava“

Julian Hörl und Alex Horst schieden Samstagvormittag beim Beachvolleyball-Challenger in Stare Jablonki (Pol) in der Zwischenrunde aus, belegten Endrang 17. Damit ist die Entscheidung im Kopf-an-Kopf-Duell mit den Grimalts (Chi) um das 18. Olympia-Ticket über die Weltrangliste aufs letzte Pro Tour-Turnier in Tschechien verschoben.