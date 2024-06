Diese Region ist auch abseits des Winters gefragt

Bad Kleinkirchheim zählt in Kärnten zum Mekka des Wintersports. Dazu lockt warmes Thermalwasser Erholungssuchende und Wellnessfans. Doch die Region hat auch während der Sommermonate einiges zu bieten: So wird am kommenden Wochenende der ARBÖ-Radmarathon über die Bühne gehen. Tausende Radbegeisterte werden zu dem Sportevent erwartet.