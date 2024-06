„Level kommt oben an“ – Ofner freut sich auf Rasen

Mit der dritten Runde verteidigte der Steirer zwar nicht ganz die Punkte aus dem letzten Jahr, fällt damit in der Weltrangliste knapp aus den Top 50, in der Jahreswertung spielte er sich dafür deutlich nach vorne, wird wohl vorn Rang 77 auf 62 springen. Die Qualifikation für Olympia, auch ein großes Ziel in dieser Saison, hat er damit endgültig geschafft.