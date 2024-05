Keine Pause! Nach irrem Marathon wartet Wundertüte

So holte der Steirer den vierten Satz, war in der Entscheidung. Und in einem einzigen Durchgang kann eben viel passieren. In Australian gegen Thanasi Kokkinakis hatte er etwas Pech gehabt, diesmal war seine klare Strategie: Rallyes. Trotz aller Müdigkeit. „Das Match war schon so lang, aber ich habe gemerkt, er ist noch erschöpfter als ich. Da dachte ich, auf ein paar lange Rallyes kommt es nicht mehr an.“ Das Rezept ging auf, wenngleich Ofner es mit Krämpfen bezahlte.