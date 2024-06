„Habe meine Berufung in der Gastronomie gefunden“

Während andernorts Lokale schließen und Gastronomen über Personalmangel klagen, gibt es also immer noch Menschen wie Lechthaler, die in der Gastronomie ihre Berufung finden. „Ich bin optimistisch. Wenn einem etwas gefällt und man sich bemüht, kommt auch der Erfolg.“ Trotz dieser positiven Einstellung hat der Jungwirt ebenfalls mit den gegenwärtigen Herausforderungen der Branche zu kämpfen. So haben etwa auch seine Gäste ein ganz genaues Auge darauf, was ein Espresso oder ein Achtel Weißwein kosten. „Die Gastronomie wird gerne als Inflationstreiber dargestellt, tatsächlich aber sind wir gezwungen, auf die Preisentwicklungen der Lieferanten zu reagieren.“ Zudem seien die Nachwehen der Pandemie nach wie vor zu spüren: „Man geht nicht mehr so häufig aus und bleibt lieber im privaten Raum.“