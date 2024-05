Im Finale wartet Boston! Dallas nutzt Matchball

In den Reihen der Texaner ragte am Donnerstag beim 124:103-Auswärtssieg in Minneapolis zum 4:1 in der Serie einmal mehr Luka Doncic heraus. Der Slowene verzeichnete 36 Punkte, davon 20 alleine im ersten Viertel, in welchem Minnesota als Team nur auf 19 Zähler kam.