Dallas Mavericks mit einem Fuß in den NBA Finals

Die Dallas Mavericks haben im Western-Conference-Finale der nordamerikanischen Basketballliga NBA am Sonntag (Ortszeit) gegen die Minnesota Timberwolves in der „best of seven“-Serie auf 3:0 gestellt und sind nur noch einen Sieg vom Aufstieg ins Finale entfernt. Beim 116:107-Heimsieg erzielten Luka Doncic und Kyrie Irving jeweils 33 Punkte.