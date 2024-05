Sweep gegen Pacers! Boston Celtics in NBA Finals

Die Celtics lagen knapp neun Minuten vor Schluss mit neun Punkten zurück, drehten die Partie aber noch dank eines 7:0-Endspurts in den letzten drei Minuten. Damit steht Boston zum zweiten Mal in den vergangenen drei Jahren im Finale und hat die Chance auf den ersten Titel seit 2008. Finalgegner sind entweder die Dallas Mavericks oder die Minnesota Timberwolves, wobei Dallas in der Serie 3:0 führt.