Zverev startet mit klarem Sieg ins „neue Turnier“

Zum Auftakt hatte er die French-Open-Ära von Rafael Nadal beendet, danach, so meinte Alexander Zverev, beginne „für ihn ein neues Turnier“. Und in dieses startete er gestern mit einem souveränen 7:6, 6:2, 6:2 über David Goffin. Daniil Medwedew musste für den Einzug in die dritte Runde nur 55 Minuten arbeiten.