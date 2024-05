Wie sich Wien zum Wasserstoff-Pionier mausert

Firmen wie IKEA mit Lieferwagen, die MA48 mit einem Müllfahrzeug oder auch die Strabag mit einem Radlader sind unter anderem Kunden. Sie testen diese Fahrzeuge bereits in der Praxis. Auch die Wiener Linien setzen bald erste Busse in Linienverkehr ein. Wasserstoff für umgerechnet 60 Busse oder Lkws wird aktuell in Simmering pro Tag produziert. Für die energieintensive Herstellung wird nur erneuerbarer Strom aus Windanlagen im Burgenland verwendet – kein Watt geht verloren. Jungbauer: „Wien gehört schon jetzt mit seiner Expertise in diesem Bereich zu den Pionieren in Europa.“