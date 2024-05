Mit 110 km/h durch Graz: Motorrad abgenommen

Am Mittwoch führten Beamte der Grazer Polizei in der Wiener Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 11.30 Uhr wurde dabei ein Motorradfahrer mit mehr als 110 km/h geblitzt – erlaubt sind an dieser Stelle gerade einmal 50 km/h. Am Bahnhofgürtel konnten die Beamten den Mann schließlich anhalten. Er gab an, auf dem zur Arbeit zu spät dran gewesen zu sein.