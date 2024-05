Hund fiel in Mur: Feuerwehr rettete „Sascha“

Offenbar zur Abkühlung wagte sich Spaniel-Mix „Sascha“ am Mittwoch in Großlobming in die Mur. Da ihn seine Besitzerin aber aus den Augen verlor, alarmierte sie die Feuerwehr. Und die rückte schnell aus. Während die Kameraden aus Großlobming mit Fußtrupps die Mur-Böschung durchkämmten, machte sich die Feuerwehr Apfelberg mit Boot und sogar Tauchern auf die Suche nach dem Vierbeiner.