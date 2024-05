Osttiroler Jugend vergrub „Schätze“ in Zeitkapsel

Schätze über mehrere Jahrzehnte unter der Erde

Mitte Mai wurden die Gefäße in den jeweiligen Gemeinden vergraben. Bis zum Jahr 2050 bleiben diese dann auch unberührt im Erdreich eingebettet. Die Botschaften und Inhalte sollen dann für die kommenden Generationen erhalten bleiben und in mehr als 20 Jahren wieder an die Oberfläche gelangen.