Bewohner lag tot vor lichterloh brennendem Haus

Dramatische Szenen

Als die Florianis am Brandort eintrafen, standen bereits mehrere Zimmer im zweiten Stock des Mehrparteienhauses in Vollbrand. „Eine Person ist am Gehsteig vor dem Haus gelegen, eine weitere Person stand außen am Fensterbrett im zweiten Stock und wollte gerade springen. Das konnten wir durch Zurufen im letzten Moment verhindern“, so Wakolbinger.