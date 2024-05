Lenkerin blieb plötzlich stehen – Karambolage!

Frontal gegen Auto geschleudert

Durch den Aufprall fuhr der junge Kärntner in den Straßengraben. „Der Pkw der Frau wurde auf die Gegenfahrbahn und damit frontal in das Fahrzeug eines 59-jährigen Mannes geschleudert“, wie die Polizei erklärt. Auch sein Auto landete im Straßengraben. Während die irische Staatsangehörige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht werden musste, blieben beide Männer unverletzt. Die Einsatzkräfte mussten die Straße am Abend für knapp zwei Stunden sperren.