Nächster Abgang ist fix – „Juwel“ erhält Vertrag!

Vergangenes Wochenende in Bibione die Zehen kurz in die Adria getaucht, das war es vorerst mit Urlaub. Seit Dienstag sitzt Andreas Schicker schon wieder in seinem Büro in Messendorf. Dabei ist das Ende der Double-Saison noch ganz frisch, das Transfer-Karussell hat sich noch nicht zu drehen begonnen. „Jetzt kommt erst einmal die EM-Endrunde, alle warten und sind in der Beobachterrolle. Heuer ist im Transferfenster Geduld gefragt“, meint Sturms Sportchef. Ein paar Personalien neben dem Schnegg-Transfer in die USA will Schicker schon abarbeiten: