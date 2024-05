Liebe Tierchen suchen ein neues Zuhause

Cooper (10) sucht hundeerfahrene und verantwortungsbewusste Menschen. Der kräftige, ältere Deutsche Dogge Senior sucht ein Zuhause, in dem er liebevoll umsorgt wird. Ausreichend Beschäftigung ist für den betagten Herrn auch noch sehr wichtig. Suchspiele und ähnliches sind eine großartige Beschäftigung für den schlauen Kerl. Was ebenso nicht fehlen darf, sind gemütliche Kuschelstunden. Er liebt die Aufmerksamkeit seiner Menschen und ist am liebsten überall dabei. Mit anderen Hunden versteht er sich nicht so gut. Unterwegs braucht Cooper eine starke Hand und klare Führung. Deshalb ist uns wichtig, dass Cooper in ein Zuhause ohne andere Haustiere und mit viel Platz kommt. Allein bleiben hat Cooper in seinem Leben nicht gelernt, weshalb wir ihn in ein neues Daheim vermitteln, in dem er selten allein sein muss.