Filip Misolic gegen Cerundolo – ab 11 Uhr LIVE

Erinnerung an 2022

Cerundolo war 2019 im Ranking schon einmal 19., aktuell liegt er als 27. nur unweit dahinter. Dieses Jahr war der 25-Jährige im Halbfinale von Rio de Janeiro und im Viertelfinale von Madrid. In Miami hatte er mit Ofner in der 2. Runde einen Österreicher in drei Sätzen in die Schranken gewiesen. Das bisher einzige Duell mit Misolic konnte der zweifache ATP-Turniersieger 2022 in der Wiener Stadthalle mit zweimal 6:3 in der Auftaktrunde für sich entscheiden. „Es war damals eine gute Partie und ich glaube, dass es auch hier so sein wird“, blickte Misolic voraus.