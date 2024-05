Wie Ofner! Auch Misolic dreht 0:2 noch in Erfolg

Filip Misolic startete seine Grand-Slam-Karriere mit einem fulminanten Comeback. Gleich in seinem ersten Spiel bei den French Open gelang es ihm ein 0:2 in Sätzen aufzuholen. Er schlug Otto Virtanene, der in der Qualifikation Dominic Thiem bezwungen hatte, mit 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.