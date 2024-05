70 Einreichungen: Preis für Tiroler Handwerker

Von neuem Verfahren bei Beton bis zum Designerstuhl

In der Kategorie „Kooperation und Teamwork“ überzeugte die Fancy concrete GmbH aus Wörgl. Gemeinsam mit anderen Firmen hat sie in dem Projekt „last by Schachermayr“ ein Verfahren bei der Herstellung von Spritzbeton entwickelt, die die Staubentwicklung auf ein Minimum reduziert.