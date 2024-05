Zehntausende feierten emotionalen Abschied Rafas

Ernüchternd

Freilich verlief schon das erste Spiel ernüchternd. Zu null gab der Spanier seinen Aufschlag ab. Seine Vorhand, die früher Gegner in Angst versetzte, hat jegliche Wucht verloren, die Zahl seiner Fehler war im Vergleich zu früheren Verhältnissen eklatant. Umso größer brandete der Jubel auf, als er mit dem Gamegewinn zum 1:2 erstmals anschrieb. Danach flackerte kurz Hoffnung auf, als Nadal sogar einen Breakball hatte. Unter dem Strich war Zverev aber in allen Belangen überlegen. Das Tennis des Spaniers ist nicht mehr vorhanden, sein Kampfgeist freilich ungebrochen, so benötigte der Deutsche 50 Minuten für das 6:3.