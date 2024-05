Star-Goalie überlebt Horror-Crash in La-Liga-Spiel

Schädel-Hirn-Trauma, aber nicht in Lebensgefahr

An ein Weiterspielen war natürlich dennoch nicht zu denken: Soria wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Universitätshospital von Getafe gebracht. Dort wurden inzwischen eine Computertomographie und weitere Untersuchungen vorgenommen. Es heißt, der 31-Jährige habe zwar ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, er schwebe aber nicht in Lebensgefahr und sei bereits auf dem Weg der Besserung.