Bremsen defekt: Frau und Bub von Quad geschleudert

Lenkerin in Schockraum eingeliefert

Die erheblich verletzte 28-jährige Lenkerin wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „C1“ in die Klinik Innsbruck geflogen und dort in den Schockraum verbracht. Mutter und Sohn erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.