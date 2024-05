Hier entgeht man am effektivsten der Staufalle

Sicherlich zählt vorrangig die Infrastruktur an öffentlichen Verkehrsmitteln, wie sich das Pendlerverhalten bei Bürgern im Umfeld der Bundeshauptstadt verhält. Von der Entfernung zu Wien hängt die Nutzungsrate der öffentlichen Verkehrsmittel jedenfalls nicht ab, wie die aktuellste, sogenannte „Kordonerhebung“ (Statistik über die nach Wien einströmenden Pendler) zeigt: Denn mit 52 Prozent Anteil an Öffi-Nutzung zur Hauptzeit in den Morgenstunden liegt das von der Stadtgrenze etwa nur drei Kilometer entfernte Klosterneuburg an erster Stelle, wie der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) berichtet.