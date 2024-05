Barbies mit „Normalfigur“ für positives Körperbild

Mein Vortrag, dass Size Zero sicher nicht die Durchschnittsgröße österreichischer Frauen ist, wird von ihr nur mit einem verachtenden „side eye“ kommentiert. Zumindest eine andere Frau findet’s gut, kommt lächelnd aus einer Kabine. „Du bist schön, so wie du bist“, sage ich zuhause noch so lange zu ihr, bis sie genervt in ihr Zimmer verschwindet. Teenager-Eltern sind lästig – gut, wenn das Thema Körperselbstbild jetzt den Weg in die Schulen findet. Hoffentlich bleibt es nicht nur bei einzelnen Projekten.