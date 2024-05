„Wir möchten schon weg vom Ziel Klassenerhalt“

Am Mittwoch kurz nach Mittag wurde offiziell, was seit Dienstag in der Früh kein Geheimnis mehr war: Philipp Semlic wird die WSG Tirol als hauptverantwortlicher Coach (zumindest) durch die nächsten zwei Jahre führen. Mit Vorfreude und im Wissen, dass viel Arbeit auf ihn wartet und zukommen wird.