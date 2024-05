Millionen-Gage: Tiwag-Topjobs sind heiß begehrt

Personell und strukturell soll der Landesenergieversorger Tiwag neu aufgestellt werden. Das ist der Wunsch von Eigentümervertreter LH Anton Mattle (ÖVP). Am Dienstag bei der Hauptversammlung wurden die Eckpfeiler beschlossen und das öffentliche Interesse an günstigen Energiepreisen in der Tiwag-Verfassung festgeschrieben – zum ersten Mal in 100 Jahren. Bislang fühlte sich das Tiwag-Management allein dem Aktienrecht und der Gewinnmaximierung verpflichtet, wie die AK Tirol im Vorjahr scharf kritisierte.