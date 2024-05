Bringt Tiwag-Sitzung dauerhaft niedrige Preise?

Entscheidende Weichenstellungen stehen nun beim Tiroler Landesenergieversorger an. Unter anderem soll erstmals in der 100-jährigen Geschichte der Tiwag ein günstiger Strompreis in den Satzungen verankert werden – direkter Ausfluss des Streits mit der Arbeiterkammer mit massiver Verunsicherung Hunderttausender Kunden.