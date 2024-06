Tarot: Was die Karten verraten – und was nicht!

Sie spielen Hauptrollen in einem aktuellen Horrorfilm sowie beim Sender AstroTV, der Ende 2024 eingestellt wird: Tarot-Karten. Was manchen als (Zukunfts-)Wegweiser dient, sehen andere als nicht ernst zu nehmendes, in „falschen“ Händen mitunter auch gefährliches Spielzeug. Liegt die Wahrheit in der Mitte? Um das herauszufinden, mischen wir uns unter die Kartenleger.