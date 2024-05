Mit Auto kollidiert: Mopedfahrer schwer verletzt

Gegen 16.30 Uhr lenkte eine 40-Jährige ihren Pkw auf einer Gemeindestraße im Ortsgebiet. Der 15-jährige Mopedlenker war in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam es zu einer Streifkollision der beiden. Die Lenkerin gab an, ihr Fahrzeug nach links gelenkt, eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern haben zu können. Der 15-Jährige kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht. Die 40-Jährige blieb unverletzt.