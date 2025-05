Pkw in Tunnelnische gekracht: Beifahrer (44) tot

Toter Motorradfahrer, 18-jähriger Pkw-Lenker im Tiefschlaf

Das Drama reiht sich ein in eine ganze Serie schwerer Unfälle in der Steiermark. Am Freitagnachmittag war ein 56-jähriger Motorradfahrer in St. Johann im Saggautal (Bezirk Leibnitz) im Zuge eines riskanten Überholmanövers gegen den von einer 37-Jährigen gelenkten Pkw geprallt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. In der Nacht auf Samstag überschlug sich dann ein 18-Jähriger auf der Packer Bundesstraße mit seinem Pkw, er wurde aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen vom Notarzt in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Auch sein 15-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen.