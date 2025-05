Quad-Unfall am Salzstiegl: Hubschraubereinsatz

Radfahrer nach Kollision lebensgefährlich verletzt

Auch in der Oststeiermark war am Freitag der Rettungshubschrauber im Einsatz: Ein 21-jähriger Radfahrer war gegen 15.35 Uhr in Wollsdorf mit einem Pkw kollidiert. Dabei wurde er vom Rad geschleudert, prallte mit dem Kopf auf den Asphalt auf und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Der Hubschrauber C16 brachte ihn nach der Erstversorgung ins LKH Graz.