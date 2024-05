Pilotprojekt erfolgreich: Nächste Demenz-WG kommt

Die Hilfsorganisation Johanniter hat die Idee einer Betreuung in Wohngemeinschaften aufgegriffen. Demenzkranke und 24-Stunden-Betreuungspersonen wohnen in kleinen Einheiten zusammen. Der Betreuungsschlüssel beträgt eins zu zwei. „Die Lebensqualität wird mit diesem Betreuungsschlüssel verbessert – ein Verhältnis, das man so in keinem regulären Pflegeheim vorfindet“, betont Franz Bittersam, GF der Johanniter Tirol.