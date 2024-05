Aufgeladene Stimmung | Abschied aus der Politik

Aufgeladene Stimmung. Die Schüsse auf den slowakischen Regierungschef Fico – ein abscheuliches Attentat. Aber was sich nach diesem Attentat in unserem Nachbarland tut – auch das ist auf seine Weise erschreckend. Der alte Mann, der fünf Mal auf den Premierminister schoss und ihn lebensgefährlich verletzte wurde auf der Polizeistation gefilmt. In diesem, umgehend Medien zugespielten Video „gesteht“ der benommen wirkende Attentäter, er stimme der Regierungspolitik nicht zu. Und mit noch undeutlicherer Stimme nennt er etwa die von der Regierung geplante Medienreform mit der Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Senders als Motiv. Wenn das nicht seltsam ist. Und es ging weiter. Der Finanzminister aus Ficos Regierung war am Donnerstag mit einer heftigen Schuldzuweisung zur Stelle: „Wir haben die Ergebnisse dessen, was hier in den letzten Monaten passiert ist. Das hier ist das Ergebnis der Hetzjagd auf Robert Fico.“ Schon zuvor hatte der Innenminister von „einer klaren politischen Motivation“ des Attentäters gesprochen. Die Aufrufe, die schon vor dem Attentat extrem aufgeladene politische Stimmung in der Slowakei nicht weiter aufzuheizen – sie verhallen offensichtlich.