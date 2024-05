Großes „Griss“ um Lehrstellen in Kliniken

Machbarkeitprüfung für Medizin-Privat-Uni läuft

Auch beim Medizinstudium ist man derzeit dabei, eigene Strukturen im Burgenland zu schaffen, vor allem um unabhängiger zu werden. Die Machbarkeitsprüfung einer eigenen medizinischen Privatuniversität läuft. Mit der Lehrlingsoffensive bauen wir jetzt auch proaktiv einem Fachkräftemangel in der Technik und in der Verwaltung der Spitäler vor und sorgen für die Weitergabe des Wissens und Erfahrungsschatzes in diesen Berufsfeldern an die nachfolgenden Generationen“, so der Landeshauptmann.