„Fußgängerschutzzone“ – ÖVP sagt Radlern Kampf an

Die Grazer Radoffensive ist aktuell in aller Munde. An nahezu allen Ecken und Enden der Murmetropole entstehen im Moment neue Radwege – fast immer auf Kosten des motorisierten Individualverkehrs, sprich Autofahrer werden peu à peu aus der Innenstadt verdrängt. Eine Tatsache, die vor allem von der Grazer Volkspartei teils heftig kritisiert wird. Nun dreht man dort den Spieß quasi um. Um die Fußgänger besser zu schützen, sollen die Radfahrer aus vielen Straßen und von mehreren Plätzen verschwinden. Am Donnerstag will Klubobfrau Daniela Gmeinbauer deshalb bei der Gemeinderatssitzung an die verantwortliche Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) einen Antrag auf Umsetzung einer „Fußgängerschutzzone“ einreichen.