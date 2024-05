Agrardiesel wird um 20 Cent pro Liter billiger

Beschluss im kommenden Plenum

Die Umsetzung zum Agrardiesel soll noch am Mittwoch mittels Abänderungsantrag in den Nationalrat eingebracht werden und im kommenden Plenum beschlossen werden, hieß es aus Totschnigs Büro. Die CO₂-Rückvergütung soll ebenfalls mittels Abänderungsantrag erfolgen, der Beschluss ist demnach bereits für das Plenum am Mittwoch vorgesehen.