Warum unsere Bauern nicht auf die Straße gehen

Niederösterreich ist die Kornkammer der Republik. Angesichts der Proteste in anderen EU-Ländern wie auch beim Nachbarn Deutschland meldet sich nun der heimische Bauernbund zu Wort. „Wer die landwirtschaftliche Produktion in Europa stilllegen will, muss anderswo mehr produzieren und mehr importieren. Das ist nicht nur dumm, sondern auch scheinheilig“, übt Landesobmann Stephan Pernkopf scharfe Kritik an der „landwirtschafts- und umweltfeindlichen“ EU-Agrarpolitik.