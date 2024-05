„Den muss man einfach gernhaben, den Herrn Roth“

Ist es eigentlich Ihr erster Besuch in Graz?

Ich war schon hie und da dort – aber bis jetzt war ich eher in Salzburg und Wien, wenn ich in Österreich war. Aber bevor sie als Steirer mich jetzt köpfen (lacht): Ich habe mich über die Einladung an die Oper sehr gefreut – das ist schon ein Art Ritterschlag, die Österreich-Premiere an so einem Haus machen zu können. Und das Stück gehört einfach auch nach Österreich.