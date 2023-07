Zustimmung für den Bahnhof-Umbau in Maishofen

Eine Handvoll Züge bleibt täglich auf dem Bahnhof Maishofen-Saalbach stehen. Richtung Norden geht es nach Saalfelden, Richtung Süden nach Zell. Eine Fahrt in die Landeshauptstadt verschlingt zumindest zwei Stunden Fahrtzeit. Menschenleer wie dieser ÖBB-Stopp ist, erinnert er an eine Szenerie aus einem Wildwest-Film. Der Bevölkerung da einen Vorwurf zu machen, das Schienen-Angebot nicht ausreichend zu nützen, ist fehl am Platz. Als attraktiv ist das Verbindungsangebot beileibe nicht zu bezeichnen.